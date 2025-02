You are reading a tafsir for the group of verses 20:28 to 20:29

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

По мнению многих толкователей, Муса испытывал трудности при разговоре, и собеседники почти не понимали его речи. Всевышний сказал его устами: «Мой брат Харун (Аарон) более красноречив, чем я» (28:34). Муса попросил Господа избавить его от пут, которые сковывали его язык, чтобы его речи, обращения и разъяснения приносили людям как можно больше пользы.