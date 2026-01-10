وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ١٤ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

قوله تعالى : وبرا بوالديه البر بمعنى البار وهو الكثير البر . و جبارا متكبرا . وهذا وصف ليحيى - عليه السلام - بلين الجانب وخفض الجناح .