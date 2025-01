You are reading a tafsir for the group of verses 12:53 to 12:54

Не думайте, что я оправдываю себя. Я действительно страстно желала его, пыталась соблазнить его и даже замыслила хитрость. Но что делать, если душа повелевает человеку совершать мерзости и прочие прегрешения? Воистину, душа - это корабль сатаны и дверь, через которую он входит к человеку. И спастись от греховных повелений своей души удается только людям, над которыми смилостивился Господь. Их души обретают уверенность и покой, повинуются тем, кто призывает на прямой путь, и отказываются повиноваться тем, кто призывает к погибели. Но это является не заслугой человеческой души, а милостью и добродетелью Аллаха по отношению к Своему рабу. Воистину, Аллах прощает и милует того, кто осмеливается совершать грехи и ослушаться, если он приносит покаяние и возвращается на прямой путь. Божья милость к такому человеку проявляется в том, что Аллах принимает его покаяние и помогает ему совершать праведные деяния. Согласно наиболее достоверному мнению, эти слова принадлежали не Йусуфу, а жене визиря. Это совершенно очевидно из контекста коранического откровения, потому что во время обсуждаемого нами разговора Йусуф еще находился в темнице.