You are reading a tafsir for the group of verses 12:4 to 12:5

Йусуф рассказал своему отцу, которым был пророк Йакуб, сын пророка Исхака и внук возлюбленного Аллаха Ибрахима, о сновидении, в котором одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились ему. Это произошло задолго до того, как Йусуф обрел величие в мирской и Последней жизни. Но для каждого великого события Всевышний Аллах создает предпосылки, которые готовят почву для него и облегчают его наступление. Это происходит для того, чтобы люди не испытывали больших трудностей, и свидетельствует о милости и добродетели Аллаха по отношению к рабам. Ведая об этом, пророк Йакуб истолковал видение, которое приснилось Йусуфу. Солнцем была мать Йусуфа, луной - его отец, а звездами - его одиннадцать братьев. Йусуфу предстояло пройти большой путь и подняться так высоко, что его родные будут повиноваться ему и преклонят перед ним колени, выражая ему свое почтение. А поскольку такое невозможно без соответствующих предпосылок, ему предстояло стать Божьим избранником, получить правильные познания, вершить праведные деяния и обрести власть на земле. Безусловно, такая милость должна была принести пользу всему семейству Йакуба, которому надлежало поклониться Йусуфу. Все это стало ясно мудрому пророку.