واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
﴿وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ﴾ السَّفِينَة ﴿بِأَعۡیُنِنَا﴾ بِمَرْأَى مِنَّا وَحِفْظنَا ﴿وَوَحۡیِنَا﴾ أَمْرنَا ﴿وَلَا تُخَـٰطِبۡنِی فِی ٱلَّذِینَ ظَلَمُوۤا۟﴾ كَفَرُوا بِتَرْكِ إهلاكهم ﴿إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٣٧﴾