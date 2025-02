You are reading a tafsir for the group of verses 11:117 to 11:118

Аллах никогда не подвергает жителей городов и поселений несправедливому наказанию, если они регулярно совершают праведные поступки. Воистину, Всевышний Аллах уничтожает народы только тогда, когда они узнают истину, но продолжают поступать несправедливо. Согласно другому толкованию, смысл этого откровения заключается в том, что Всевышний Аллах не искореняет народы за грехи, которые они совершали в прошлом, если они принесли покаяние и стали праведниками. Напротив, Аллах дарует им прощение и стирает грехи, которые они совершили в прошлом.