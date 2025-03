You are reading a tafsir for the group of verses 11:105 to 11:106

Все люди будут собраны, и никто не посмеет говорить без соизволения Аллаха. Даже пророки и благородные ангелы не посмеют ходатайствовать за творений без Его соизволения. И тогда люди разделятся на несчастных и счастливых. Несчастными окажутся грешники, которые не уверовали в Аллаха, отвергли Божьих посланников и стали ослушниками, а счастливыми будут богобоязненные правоверные.