Al-Baqarah 2:73 فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
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فَقُلۡنَا
ٱضۡرِبُوهُ
بِبَعۡضِهَاۚ
كَذَٰلِكَ
يُحۡيِ
ٱللَّهُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَيُرِيكُمۡ
ءَايَٰتِهِۦ
لَعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٧٣
故我说：你们用它的一部分打他吧！真主如此使死者复活，并以他的迹象昭示你们，以便你们了解。
阅读《古兰经注》
Ibn Kathir (Abridged)
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Bringing the murdered Man back to Life
Al-Bukhari said that,
فَادَرَأْتُمْ فِيهَا
(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."
This is also the Tafsir of Mujahid. `Ata' Al-Khurasani and Ad-Dahhak said, "Disputed about this matter." Also, Ibn Jurayj said that,
وَإِذْ قَتَلْتُمْ ن…
Bringing the murdered Man back to Life
Al-Bukhari said that,
فَادَرَأْتُمْ فِيهَا
(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."
Th…