Al-Baqarah 2:16 اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
页 3 · 卷 1
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
ٱشۡتَرَوُاْ
ٱلضَّلَٰلَةَ
بِٱلۡهُدَىٰ
فَمَا
رَبِحَت
تِّجَٰرَتُهُمۡ
وَمَا
كَانُواْ
مُهۡتَدِينَ
١٦
这等人，以正道换取迷误，所以他们的交易并未获利，他们不是遵循正道的。
阅读《古兰经注》
Ibn Kathir (Abridged)
更多经注
In his Tafsir, As-Suddi reported that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented on;
أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلَـلَةَ بِالْهُدَى
(These are they who have purchased error with guidance) saying it means, "They pursued misguidance and abandoned guidance. " Mujahid said, "They believed and then di…
In his Tafsir, As-Suddi reported that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented on;
أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلَـلَةَ بِالْهُدَى
(These are they…