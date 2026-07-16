登入
登入
选择语言
27:57
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧

٥٧

我就拯救了他和他的信徒，他的妻子除外，我已预定她和其余的人同受刑罚。
经注
课程
反思