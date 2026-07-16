登入
登入
选择语言
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤

٥٤

（我曾遣）鲁特，当日，他对他的宗族说：你们怎么明目张胆地干丑事呢？
经注
课程
反思