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38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦

٤٦

我使他们成为真诚的人，因为他们有一种纯洁的德性--常念后世。
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