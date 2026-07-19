登入
登入
选择语言
38:43
ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب ٤٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٤٣

٤٣

我曾以他的眷属，和象他们的，同齐赏赐他。那是由我降下的慈恩，也是由于教诲有理智的人们。
经注
课程
反思