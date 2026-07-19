登入
登入
选择语言
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩

٣٩

这是我所特赐你的，你可以将它施给别人，也可以将它保留起来，你总是不受清算的。
经注
课程
反思