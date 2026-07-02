登入
登入
选择语言
6:107
ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ١٠٧
وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًۭا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍۢ ١٠٧

١٠٧

假若真主意欲，他们必不以物配主。我没有以你为他们的保护者，你也绝不是他们的监护者。
经注
课程
反思