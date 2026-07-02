登入
登入
选择语言
6:106
اتبع ما اوحي اليك من ربك لا الاه الا هو واعرض عن المشركين ١٠٦
ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦

١٠٦

. 你当遵守你的主所启示你的经典；除他外，绝无应受崇拜的；你当避开以物配主的人。
经注
课程
反思