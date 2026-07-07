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51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١

٤١

在阿德人的故事里，也有一种迹象。当时，我曾使无益的暴风去毁灭他们，
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