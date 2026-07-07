登入
登入
选择语言
51:40
فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ٤٠
فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌۭ ٤٠

٤٠

所以我惩治他和他的军队，而将他们投入海中，他是受责备的。
经注
课程
反思