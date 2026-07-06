登入
登入
选择语言
51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨

٢٨

他为他们而心怀恐惧。他们说：你不要恐惧。他们以一个有学识的儿童向他报喜。
经注
课程
反思