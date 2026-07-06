登入
登入
选择语言
51:27
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧

٢٧

他把那牛犊送到客人面前，说：你们怎么不吃呢！
经注
课程
反思