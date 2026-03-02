登入
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ٢٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٢٥

٢٥

我确已派遣努哈去教化他的宗族说：我对你们确是一个坦率的警告者。
