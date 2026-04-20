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11:24
۞ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ٢٤
۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤

٢٤

有两派人，这一派譬如是又瞎又聋的人，那－派譬如是又明又聪的人，难道这两派彼此的情况是一样的吗？你们怎么不觉悟呢？
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