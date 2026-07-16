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Yusuf
8
12:8
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين ٨
إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٨
إِذۡ
قَالُواْ
لَيُوسُفُ
وَأَخُوهُ
أَحَبُّ
إِلَىٰٓ
أَبِينَا
مِنَّا
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّ
أَبَانَا
لَفِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٍ
٨
˹Remember˺ when they said ˹to one another˺, “Surely Joseph and his brother ˹Benjamin˺ are more beloved to our father than we, even though we are a group of so many.
1
Indeed, our father is clearly mistaken.
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Tafseer Jalalayn
اذْكُرْ ﴿إِذۡ قَالُوا۟﴾ أَيْ بَعْض إخْوَة يُوسُف لِبَعْضِهِمْ ﴿لَیُوسُفُ﴾ مُبْتَدَأ ﴿وَأَخُوهُ﴾ شَقِيقه بِنْيَامِين ﴿أَحَبُّ﴾ خَبَر ﴿إِلَىٰۤ أَبِینَا مِنَّا وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ﴾ جَمَاعَة ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلَـٰلࣲ﴾ خَطَأ ﴿مُّبِینٍ ٨﴾ بَيِّن بإيثارهما علينا