Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:93
An-Naml
93
27:93
وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ٩٣
وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٣
وَقُلِ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
سَيُرِيكُمۡ
ءَايَٰتِهِۦ
فَتَعۡرِفُونَهَاۚ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَٰفِلٍ
عَمَّا
تَعۡمَلُونَ
٩٣
Và Ngươi hãy nói (hỡi Thiên Sứ Muhammad!): “Alhamdulillah, Đấng sẽ sớm cho các ngươi thấy những dấu hiệu của Ngài rồi các ngươi sẽ nhận ra chúng.” Và Thượng Đế của Ngươi không làm ngơ trước những điều các người làm.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 27:93 đến 28:1
Только Аллаху надлежит хвала как в мирской жизни, так и в Последней жизни. Его восхваляют все творения, но лучше всего это делают Его избранные рабы. Они стоят выше всех остальных творений, ощущают близость к Нему и наслаждаются Его бесчисленными дарами, и поэтому их восхваления и благодарность нельзя сравнить с тем, как благодарят и восхваляют Его остальные творения. Аллах являет людям Свои знамения, и они помогают им различать между истиной и ложью. Рабы узнают эти знамения и освещают ими беспросветную мглу. И происходит это для того, чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности. Воистину, Господь не предает забвению человеческие деяния. Напротив, Ему прекрасно известно о поступках и помыслах Его рабов. Он знает, какое вознаграждение или наказание они заслужили своими поступками, и непременно вынесет приговор, который заставит каждого человека воздать хвалу Ему. Люди непременно будут восхвалять Его, потому что не найдут изъяна в Его премудром решении. Благодаря милости и поддержке Всевышнего Аллаха я завершил толкование этой удивительной суры. Господи! Не оставляй нас без Твоей милости и поддержки, ведь Ты - Самый великодушный и милосердный из правителей. Ты внимаешь молитвам Твоих рабов, облегчаешь им самые трудные дела, раскрываешь пред ними врата Твоего изобилия и непрестанно одаряешь их Твоими щедрыми дарами. Ты помогаешь правоверным постичь смысл Священного Корана и раскрываешь его тайны тем, кто стремится добраться до этой удивительной кладези. Хвала Тебе, Господи! Мир и благословение Твоему Пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам!