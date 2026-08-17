Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:59
An-Naml
59
27:59
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩
قُلِ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
وَسَلَٰمٌ
عَلَىٰ
عِبَادِهِ
ٱلَّذِينَ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ءَآللَّهُ
خَيۡرٌ
أَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٥٩
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Alhamdulillah và lời chúc ‘Bằng an’ cho những bầy tôi đã được Ngài chọn. Lẽ nào Allah không phải là Đấng Ưu Việt hơn mọi thứ mà họ đã tổ hợp với Ngài ư?!”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Воздай хвалу своему Господу, который действительно заслуживает самой совершенной хвалы. Он обладает безупречными качествами: добротой, милосердием, справедливостью, мудростью. Благодаря этим качествам Он наказывает неверных и карает беззаконников, но некоторые из Его рабов избегают этого сурового возмездия. И среди них есть лучшие из лучших. Это - пророки и посланники, избранники Аллаха, Господа миров. Помолись же за них, дабы прославить их доброе имя и отдать дань уважения их высокому положению перед Аллахом. Пожелай им мира, то есть благополучия и чистоты. Они заслужили это, потому что сумели уберечь себя от зла и скверны и уберечь свои уста от недостойных высказываний о Всемогущем Господе. Затем Аллах велел спросить многобожников, превосходят ли вымышленные божества Всевышнего Господа. Это - риторический вопрос, который не нуждается в ответе. Аллах - великий Господь, обладающий совершенными качествами и безграничной милостью. А идолы, которых многобожники обожествляют наряду с Ним, имеют бесчисленное множество недостатков. Они не способны принести пользу или причинить вред ни себе, ни своим почитателям. Безусловно, Всевышний Аллах лучше тех, кому язычники поклоняются наряду с Ним. Затем Всевышний Аллах привел несколько доказательств того, что Он - Единственный Бог, достойный поклонения и обожествления. Он подробно разъяснил, что только поклонение Ему является истинным, тогда как поклонение творениям лживо и бесполезно.