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Tafsir: Al-Baqarah 2:44
Al-Baqarah
44
2:44
۞ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ٤٤
۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤
۞ أَتَأۡمُرُونَ
ﲓ ﲔ
ٱلنَّاسَ
ﲕ
بِٱلۡبِرِّ
ﲖ
وَتَنسَوۡنَ
ﲗ
أَنفُسَكُمۡ
ﲘ
وَأَنتُمۡ
ﲙ
تَتۡلُونَ
ﲚ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﲛﲜ
أَفَلَا
ﲝ
تَعۡقِلُونَ
ﲞ
٤٤
ﲟ
Chẳng lẽ các ngươi bảo thiên hạ sống đạo đức nhưng các ngươi lại quên mất chính bản thân các ngươi trong khi các ngươi là những người đọc Kinh Sách ư? Lẽ nào các ngươi không biết suy ngẫm?
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 2:44 đến 2:45
Разум (акль) получил такое название потому, что благодаря нему творения могут приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, что причиняет им вред. Разум призывает человека первым совершать то, что он велит другим, и первым отказываться от того, что он запрещает другим. И если человек призывает окружающих творить добро, тогда как сам не делает этого, или если он предостерегает других от ослушания, тогда как сам грешит, то он является неразумным и невежественным, особенно, если он поступает так сознательно. Такой человек знает истину и не получит возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Этот аят ниспослан о сынах Исраила, однако его смысл является общим и распространяется на всех людей. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете» (61:2–3). Из этих откровений не следует, что если человек не выполняет предписаний Аллаха, то он не должен призывать людей к одобряемому и удерживать их от предосудительного. Они лишь порицают тех, кто не выполняет эти обязательные предписания. Хорошо известно, что каждый обязан призывать к добру и удерживать от грехов не только окружающих, но и самого себя. И если он не выполняет любое из этих предписаний, то не освобождается от обязанности выполнять второе. Выполняя оба предписания, человек достигает совершенства. Пренебрегая обоими предписаниями, он оказывается в полном убытке. Но если он выполняет одно предписание, но не выполняет другое, то он не достигает совершенства, но и не опускается на самое дно, а занимает промежуточное положение. Мудрость ниспослания подобных откровений в том, что сердца подсознательно отказываются повиноваться тем, чьи дела расходятся с их словами, и люди гораздо лучше берут пример с поступков проповедника, нежели с его голословных проповедей.