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تفسیر

قرآن کی تفاسیر زبان اور مصنف کے اعتبار سے دیکھیں۔

Arabic

9 تفسیر
Tafseer JalalaynArabic Tanweer TafseerMuhammad al-Tahir ibn Ashurتفسیر ابنِ کثیرHafiz Ibn KathirAl-Tafsir al-Wasit (Tantawi)WaseetTafsir MuyassarالمیسرTafseer Al-BaghawiBaghawyTafsir al-TabariTabariAl-QurtubiQurtubiالسعدي Al-Sa'diSaddi

Bengali

4 تفسیر
Tafsir Fathul MajidAbdulRahman Bin Hasan Al-AlshaikhTafsir Ahsanul BayaanBayaan FoundationTafsir Abu Bakr ZakariaKing Fahd Quran Printing ComplexTafseer ibn KathirTawheed Publication

English

3 تفسیر
تفسیر ابنِ کثیرHafiz Ibn KathirMa'arif al-Qur'anMufti Muhammad ShafiTazkirul QuranMaulana Wahid Uddin Khan

Kurdish

1 تفسیر
Rebar Kurdish TafsirRebar Kurdish Tafsir

Russian

1 تفسیر
Al-Sa'diSaddi

Swahili

1 تفسیر
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامسDr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis

Urdu

4 تفسیر
تفسیر بیان القرآنDr. Israr Ahmadتذکیر القرآنMaulana Wahid Uddin Khanفی ظلال القرآنSayyid Ibrahim Qutbتفسیر ابنِ کثیرHafiz Ibn Kathir