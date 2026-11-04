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قرآن کی تفاسیر زبان اور مصنف کے اعتبار سے دیکھیں۔
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9 تفسیر
Tafseer Jalalayn
Arabic Tanweer Tafseer
Muhammad al-Tahir ibn Ashur
تفسیر ابنِ کثیر
Hafiz Ibn Kathir
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Waseet
Tafsir Muyassar
المیسر
Tafseer Al-Baghawi
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السعدي Al-Sa'di
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Tafsir Fathul Majid
AbdulRahman Bin Hasan Al-Alshaikh
Tafsir Ahsanul Bayaan
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
King Fahd Quran Printing Complex
Tafseer ibn Kathir
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تفسیر ابنِ کثیر
Hafiz Ibn Kathir
Ma'arif al-Qur'an
Mufti Muhammad Shafi
Tazkirul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan
Kurdish
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Rebar Kurdish Tafsir
Rebar Kurdish Tafsir
Russian
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Al-Sa'di
Saddi
Swahili
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عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Urdu
4 تفسیر
تفسیر بیان القرآن
Dr. Israr Ahmad
تذکیر القرآن
Maulana Wahid Uddin Khan
فی ظلال القرآن
Sayyid Ibrahim Qutb
تفسیر ابنِ کثیر
Hafiz Ibn Kathir