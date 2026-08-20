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تفسیر: ص 38:52
ص
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
وَعِنْدَهُمْ
قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ
اَتْرَابٌ
۟
اور ان کے پاس ہوں گی (ان کی بیویاں) نیچی نگاہوں والی ان کی ہم عمر۔
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Al-Sa'di
Рядом с праведниками будут находиться райские гурии. Аллах назвал их девами с потупленными очами, потому они будут смотреть только на своих супругов, да и супруги не захотят смотреть ни на кого, кроме них. Все это свидетельствует о необычайной красоте обитателей Рая, а также об их взаимной любви и верности. Ни один из супругов не станет мечтать о другом спутнике жизни и не станет искать для себя более желанной пары. Аллах также назвал райских супругов ровесниками, потому что все обитатели Рая будут одного возраста. Они будут молоды и будут наслаждаться вечной жизнью.