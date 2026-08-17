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تفسیر: النمل 27:69
النمل
69
27:69
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٦٩
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٦٩
قُلْ
سِیْرُوْا
فِی
الْاَرْضِ
فَانْظُرُوْا
كَیْفَ
كَانَ
عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِیْنَ
۟
آپ ﷺ کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا مجرم قوموں کا
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[
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٦٩)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: دهی ئێوه بهسهر زهویدا بگهڕێن وه به چاوی خۆتان ببینن بزانن سهرهنجامی خراپهكاران و تاوانباران چۆن بووهو چۆن خوای گهوره لهناوی بردوون.