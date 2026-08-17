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تفسیر: النمل 27:64
النمل
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
اَمَّنْ
یَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ
ثُمَّ
یُعِیْدُهٗ
وَمَنْ
یَّرْزُقُكُمْ
مِّنَ
السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ؕ
ءَاِلٰهٌ
مَّعَ
اللّٰهِ ؕ
قُلْ
هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے ؟ اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دتیا ہے آسمانوں اور زمین سے کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ ؟ آپ ﷺ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو
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Al-Sa'di
Кто создает творения изначально для того, чтобы воссоздать их в День воскресения? Кто обеспечивает вас пропитанием с неба и земли, то есть ниспосылает вам дождь и взращивает растения? Разве есть наряду с Аллахом иное божество, которое способно вершить подобные дела? Приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. Если же вы не приведете убедительных доказательств, то ваши утверждения о том, что идолы заслуживают поклонения, окажутся бессмысленными и безосновательными. О многобожники, у вас нет и не может быть доказательств. Признайте свое заблуждение и задумайтесь над убедительными и неопровержимыми доказательствами того, что Аллах - Единственный Властелин Вселенной. Он один управляет творениями и заслуживает их поклонения.