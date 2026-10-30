آیات:
9
نزول وحی کی جگہ:
مکہ
تفسیر ابن عاشور سے ماخوذ
یہ مکی سورت ان مالدار اور بااثر لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو طعنہ زنی، غیبت اور مال جمع کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد انہیں اس یقینی عذاب سے خبردار کرنا ہے جو ایسی آگ کی صورت میں ہوگا جو دلوں تک جا پہنچے گی، جہاں ان کا بگاڑ اور فاسد عقیدہ پوشیدہ ہے۔
دور: متفقہ طور پر مکی ہے۔
سیاق و سباق: یہ سورہ قریش کے مالدار سرداروں کے ایک گروہ (جیسے الولید بن المغیرہ، امیہ بن خلف) کے مخصوص رویے کو مخاطب کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی جنہوں نے ابتدائی مسلمانوں کو زبانی طور پر بدسلوکی کا نشانہ بنانا، مذاق اڑانا اور ان کی عیب جوئی کرنا اپنا مقصد بنا لیا تھا، یہ مانتے ہوئے کہ ان کی دولت ان کی حفاظت کرے گی۔
ترتیبِ نزول: نزول کی ترتیب میں اسے 32 ویں سورہ شمار کیا گیا ہے، جو سورۃ القیامہ کے بعد اور المرسلات سے پہلے نازل ہوئی۔
نام: یہ سورہ "سورۃ الہمزہ" (عیب جوئی کرنے والا/غیبت کرنے والا) اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شروعات کی بنیاد پر "سورۃ ویل لکل ہمزہ" (تباہی ہے ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے) کے نام سے جانی جاتی ہے؛ اور آیت 4 سے "سورۃ الحطمہ" (چور چور کر دینے والی) بھی کہلاتی ہے۔
آیات کی تعداد: متفقہ طور پر 9 آیات۔