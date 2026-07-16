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Taha
55
20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
۞ مِنۡهَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
وَفِيهَا
نُعِيدُكُمۡ
وَمِنۡهَا
نُخۡرِجُكُمۡ
تَارَةً
أُخۡرَىٰ
٥٥
Sizi yerden yarattık, oraya döndüreceğiz, sizi tekrar oradan çıkaracağız.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
] لهو زهویه لهو خۆڵه دروستمان كردوون، واته: ئادهم بنچینهو ئهسڵی له خۆڵ بووه [
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
] پاشانیش ئهتانگهڕێنینهوه بۆ ناو زهوی كاتێك كه ئهمرن [
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥)
] وه له ڕۆژی قیامهتیش جارێكی تر له زهوی دهرتانئهكهینهوهو زیندووتان ئهكهینهوه.