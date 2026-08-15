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Tefsir: Taha 20:110
Taha
110
20:110
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
يَعۡلَمُ
مَا
بَيۡنَ
أَيۡدِيهِمۡ
وَمَا
خَلۡفَهُمۡ
وَلَا
يُحِيطُونَ
بِهِۦ
عِلۡمٗا
١١٠
Allah onların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. Onların hiçbirinin ilmi ise O'nu kuşatamaz.
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Tafseer Jalalayn
﴿یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ أَیۡدِیهِمۡ﴾ مِنْ أُمُور الْآخِرَة ﴿وَمَا خَلۡفَهُمۡ﴾ مِنْ أُمُور الدُّنْيَا ﴿وَلَا یُحِیطُونَ بِهِۦ عِلۡمࣰا ١١٠﴾ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ