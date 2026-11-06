Tafseer Jalalayn Tefsir: An-Nisa Ayah 83

﴿وَإِذَا جَاۤءَهُمۡ أَمۡرࣱ﴾ عَنْ سَرَايَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا حَصَلَ لَهُمْ ﴿مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ﴾ بِالنَّصْرِ ﴿أَوِ ٱلۡخَوۡفِ﴾ بِالْهَزِيمَةِ ﴿أَذَاعُوا۟ بِهِۦۖ﴾ أَفْشَوْهُ نَزَلَ فِي جَمَاعَة مِنْ الْمُنَافِقِينَ أَوْ فِي ضُعَفَاء الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَتَضْعُف قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَأَذَّى النَّبِيّ ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ﴾ أَيْ الْخَبَر ﴿إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰۤ أُو۟لِی ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ﴾ أَيْ ذَوِي الرَّأْي مِنْ أَكَابِر الصَّحَابَة أَيْ لَوْ سَكَتُوا عَنْهُ حَتَّى يُخْبِرُوا بِهِ ﴿لَعَلِمَهُ﴾ هَلْ هُوَ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُذَاع أَوْ لَا ﴿ٱلَّذِینَ یَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ﴾ يَتَّبِعُونَهُ وَيَطْلُبُونَ عِلْمه وَهُمْ الْمُذِيعُونَ ﴿مِنۡهُمۡۗ﴾ مِنْ الرَّسُول وَأُولِي الْأَمْر ﴿وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ﴾ بِالْإِسْلَامِ ﴿وَرَحۡمَتُهُۥ﴾ لَكُمْ بِالْقُرْآنِ ﴿لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّیۡطَـٰنَ﴾ فِيمَا يَأْمُركُمْ بِهِ مِنْ الْفَوَاحِش ﴿إِلَّا قَلِیلࣰا ٨٣﴾