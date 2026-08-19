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Tefsir: An-Naml 27:81
An-Naml
81
27:81
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون ٨١
وَمَآ أَنتَ بِهَـٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٨١
وَمَآ
أَنتَ
بِهَٰدِي
ٱلۡعُمۡيِ
عَن
ضَلَٰلَتِهِمۡۖ
إِن
تُسۡمِعُ
إِلَّا
مَن
يُؤۡمِنُ
بِـَٔايَٰتِنَا
فَهُم
مُّسۡلِمُونَ
٨١
Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin; ancak ayetlerimize inananlara sen duyurabilirsin; işte onlar Müslümanlardır.
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[
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
] وه كهسێك كه كوێرهو له ڕێگای حهق لایداوهو نایهوێ تێ بگات ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ ناتوانی ڕێنمایی بكهیت و هیدایهتی بدهیت، چونكه هیدایهت به دهست خوای گهورهیه [
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
] تهنها تۆ ئهتوانی ئهو قورئانه بدهی به گوێی ئهو كهسانهی كه ئیمانیان به ئایهتهكانی ئێمه هێناوه [
فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٨١)
] وه ئهوان موسڵمانن و ملكهچن بۆ خوای گهوره.