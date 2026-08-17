Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: An-Naml 27:66
An-Naml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ٱدَّٰرَكَ
عِلۡمُهُمۡ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
بَلۡ
هُمۡ
فِي
شَكّٖ
مِّنۡهَاۖ
بَلۡ
هُم
مِّنۡهَا
عَمُونَ
٦٦
Ahirete dair bilgileri yeterli midir? Hayır; ondan şüphe etmektedirler. Hayır; ona karşı kördürler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ
] له قیامهتدا زانیاریان تهواو و كامڵ ئهبێ كاتێك ههموو شتێك به چاوی خۆیان ئهبینن، یاخود زانیارییان دهستهوهستانه لهسهر زانینى كاتى هاتنى قیامهت [
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا
] بهڵكو كافران له دونیادا گومانیان لهو شتانه ههیه [
بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (٦٦)
] بهڵكو ئهوان خۆیان كوێر كردووه له ئاستی بینینی حهقدا.