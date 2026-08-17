Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: An-Naml 27:61
An-Naml
61
27:61
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االاه مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٦١
أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَجَعَلَ خِلَـٰلَهَآ أَنْهَـٰرًۭا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١
أَمَّن
جَعَلَ
ٱلۡأَرۡضَ
قَرَارٗا
وَجَعَلَ
خِلَٰلَهَآ
أَنۡهَٰرٗا
وَجَعَلَ
لَهَا
رَوَٰسِيَ
وَجَعَلَ
بَيۡنَ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
حَاجِزًاۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
أَكۡثَرُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦١
Yoksa yeri, yaratıklarının oturmasına elverişli kılan ve aralarında ırmaklar meydana getiren, yeryüzüne sabit dağlar yerleştiren, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'ın yanında başka bir tanrı mı? Hayır; çoğu bilmezler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا
] كێیه كه ئهم زهویهی ڕاخستووهو جێگیر كردووهو ناجولێت و ناههژێت؟ [
وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
] وه له ناویشیدا ئهو ههموو ڕووبارو ئاوهی داناوه؟ [
وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
] وه شاخیشی وهكو مێخ به زهویدا داكوتیوه بۆ ئهوهی نهجوولێ و نهههژێ؟ [
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
] وه له نێوان دوو دهریاكه یهكیان شۆرهو یهكیان شیرینه خوای گهوره پهردهی داناوه كه به چاو نابینرێ، یان زهوى داناوهو نایهلێ ئهو دوو ئاوه تێكهڵ بێت؟ [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ ئهم الله¬یه كه ئهم تواناو دهسهڵاتهی ههیه خوایهكی تر ههیه كه شایهنی پهرستن بێت وه بتوانێ ئهم شتانه بكات تا ئێوه بیكهن به شهریك بۆ خوا؟ بێگومان نهخێر [
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦١)
] بهڵام زۆربهی زۆریان یهكخواپهرستی خوای گهورهو تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره نازانن.