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Tefsir: An-Najm 53:48
An-Najm
48
53:48
وانه هو اغنى واقنى ٤٨
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٤٨
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَغۡنَىٰ
وَأَقۡنَىٰ
٤٨
Doğrusu zengin eden de varlıklı kılan da O'dur.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Одних рабов Аллах одаряет богатством, необходимым для существования, которое они приобретают посредством торговли, ремесел и других занятий, а других Он наделяет огромным состоянием, богатыми владениями и большой семьей. Все это - милости Аллаха, и Он напомнил рабам, кому они обязаны своим благосостоянием, дабы они благодарили Его и поклонялись только Ему одному.