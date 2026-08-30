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Tefsir: Al-Mursalat 77:36
Al-Mursalat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
يُؤۡذَنُ
لَهُمۡ
فَيَعۡتَذِرُونَ
٣٦
Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler.
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Al-Sa'di
77:36 ile 77:38 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).