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Tefsir: Al-Mursalat 77:28
Al-Mursalat
28
77:28
ويل يوميذ للمكذبين ٢٨
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٨
Yalanlamış olanların vay o gün haline!
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Kıraat
Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }
مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله بها، واختصهم بها، فقابلوها بالتكذيب.