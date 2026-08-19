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Tefsir: Al-Qasas 28:24
Al-Qasas
24
28:24
فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ٢٤
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍۢ فَقِيرٌۭ ٢٤
فَسَقَىٰ
لَهُمَا
ثُمَّ
تَوَلَّىٰٓ
إِلَى
ٱلظِّلِّ
فَقَالَ
رَبِّ
إِنِّي
لِمَآ
أَنزَلۡتَ
إِلَيَّ
مِنۡ
خَيۡرٖ
فَقِيرٞ
٢٤
Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi: "Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım" dedi.
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العربية
Al-Sa'di
Муса сжалился над бедными женщинами и напоил их овец. Он даже не потребовал от них вознаграждения, сделав это исключительно ради Всевышнего Аллаха. Был полдень, и погода в тот день была очень жаркой. Утомленный работой, Муса решил отдохнуть и отошел в тень. Находясь в таком состоянии, он обратился за помощью к Господу. Его мольба выражалась не столько словами, сколько тем положением, в котором он оказался. Безусловно, такая мольба более выразительна, чем простое обращение за помощью. Муса продолжал молить Аллаха о помощи, не теряя надежды на Его милость.