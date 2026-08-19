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Tefsir: Al-Qasas 28:18
Al-Qasas
18
28:18
فاصبح في المدينة خايفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين ١٨
فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٨
فَأَصۡبَحَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا
ٱلَّذِي
ٱسۡتَنصَرَهُۥ
بِٱلۡأَمۡسِ
يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ
قَالَ
لَهُۥ
مُوسَىٰٓ
إِنَّكَ
لَغَوِيّٞ
مُّبِينٞ
١٨
Şehirde, korku içinde etrafı gözetip dolaşarak sabahladı. Dün kendisinden yardım isteyen kimse bağırarak ondan yine yardım istiyordu. Musa ona: "Doğrusu sen besbelli bir azgınsın" dedi.
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Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فـ }
لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه
{ أَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ }
هل يشعر به آل فرعون، أم لا؟ وإنما خاف، لأنه قد علم، أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل.فبينما هو على تلك الحال
{ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ }
على عدوه
{ يَسْتَصْرِخُهُ }
على قبطي آخر.
{ قَالَ لَهُ مُوسَى }
موبخا له على حاله
{ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ }
أي: بين الغواية، ظاهر الجراءة.