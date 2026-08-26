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Tefsir: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
صَبَّحَهُم
بُكۡرَةً
عَذَابٞ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣٨
And olsun ki, sabah erken, önü alınmaz bir azap başlarına geldi.
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Al-Sa'di
54:37 ile 54:38 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Пророк Лут призвал своих соплеменников поклоняться только одному Аллаху и отречься от идолопоклонства и мерзостей, которые до них не совершал ни один народ. Они сочли Лута лжецом и не отказались от язычества и содомского греха. А когда ангелы явились к Луту в обличие гостей, нечестивцы тотчас пришли к нему, чтобы совершить свое отвратительное деяние с ними. Аллах проклял их и опозорил перед всем миром. Он повелел Джибрилу лишить их очей, а Лут предупредил их о еще более страшном наказании, но они подвергли сомнению его увещевания.