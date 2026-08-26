Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-Qamar 54:19
Al-Qamar
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
رِيحٗا
صَرۡصَرٗا
فِي
يَوۡمِ
نَحۡسٖ
مُّسۡتَمِرّٖ
١٩
Nitekim üzerlerine, insanları, sökülmüş hurma kütüğü gibi kopararak yere seren, dondurucu bir rüzgarı uğursuzluğu devam eden bir günde gönderdik.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
54:17 ile 54:19 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл и значения - для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если слова этого Писания - самые прекрасные, его значения - самые правдивые, а его толкования - самые понятные. Стоит человеку обратиться к Священному Корану, как Всевышний Аллах помогает ему и облегчает ему путь к поставленной цели. Господь облегчил Коран для поминания, дабы Его праведные рабы различали запретное от дозволенного, выполняли повеления Аллаха и остерегались нарушать Его запреты, руководствовались предписанными им мерами наказания преступников, прислушивались к мудрым притчам и проповедям, извлекали уроки из правдивых рассказов и исправляли свои взгляды и воззрения. Все это возможно благодаря изучению Священного Корана, и поэтому изучение Корана и его толкования является самым легким и в то же время самым славным из всех занятий. Коранические науки приносят человеку великую пользу, а стоит ему заняться их изучением, как Аллах помогает ему в этом начинании. Поэтому один из мусульманских ученых сказал о смысле этого аята: «Есть ли среди вас желающие изучить этот Коран? Аллах обязательно поможет вам в этом». Он призвал Своих рабов уверовать в это Писание и внимать его наставлениям, но есть ли среди них поминающие?