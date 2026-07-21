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Al-Insan
16
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِيرَاْ
مِن
فِضَّةٖ
قَدَّرُوهَا
تَقۡدِيرٗا
١٦
Billurları gümüş gibi parlaktır, onları ölçüp ölçüp dağıtırlar.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦)
] وه ئهو كوپ و قاپانه له زیوه بهڵام خوای گهورهش تهقدیری كردووه كه بهدهست ئهیگرن پڕ به دهستیانه، وه پڕ به دهستی خزمهتكارهكانه، وه پڕ به دهمیشیانه ئهوهندهی كه تێری پێ بخۆن ئهوهندهی تیایه نه زیاتر نه كهمتر .