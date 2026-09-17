Al-Sa'di Tefsir: Al-Anbiya Ayah 58

После разъяснения того, что идолы не обладают абсолютно никакой властью, Ибрахим решил на деле продемонстрировать своим соплеменникам бессилие и беспомощность их богов. А для того, чтобы убедить их в этом, он задумал хитрость. Он решил разрушить идолов, когда его соплеменники отправятся на одно из своих празднеств. И однажды, когда они оставили своих идолов без присмотра, он тайком пробрался к ним и разнес их на куски. Идолы его племени находились в одном месте, и он разрушил их всех, кроме главного из них. Этого идола он сохранил, и впоследствии Всевышний Аллах разъяснил причину такого поступка. Здесь следует обратить внимание на один важный момент. Все, что ненавистно Аллаху, нельзя охарактеризовать величественными эпитетами, если этот эпитет не связывается с определенными обстоятельствами. Именно так поступал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда отправлял послания к правителям языческих государств. Он называл их великими государями Персии и Византии, но не называл их просто великими людьми. Вот почему Аллах не назвал идола главным, а нарек его главным из идолов. Мусульмане должны обращать внимание на эти тонкости и не должны возвеличивать тех, кого унизил Аллах. Однако разрешается называть их великими в глазах тех, кто их возвеличивает. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Ибрахим не тронул одного из идолов для того, чтобы предложить своим соплеменникам обратиться к нему за помощью и убедить их в правдивости своих доводов. Он хотел, чтобы они согласились с ним, и опасался того, что они отвернутся от него.