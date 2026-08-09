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Tefsir: Al-An'am 6:49
Al-An'am
49
6:49
والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ٤٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٤٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
يَمَسُّهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
بِمَا
كَانُواْ
يَفۡسُقُونَ
٤٩
Ayetlerimizi inkar edenlere yoldan çıkmalarından ötürü azab dokunacaktır.
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[
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٤٩)
] بهڵام ئهو كهسانهی كه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیوه ئهمانه سزای خوای گهوره ئهیانگرێتهوه بههۆی فیسق و لهڕێدهرچوونی خۆیانهوه.