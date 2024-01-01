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6:49
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
يَمَسُّهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
بِمَا
كَانُواْ
يَفۡسُقُونَ
٤٩
Ayetlerimizi inkar edenlere yoldan çıkmalarından ötürü azab dokunacaktır.
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