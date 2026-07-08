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Al-Jinn
20
72:20
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠
قُلۡ
إِنَّمَآ
أَدۡعُواْ
رَبِّي
وَلَآ
أُشۡرِكُ
بِهِۦٓ
أَحَدٗا
٢٠
De ki: "Ben sadece Rabbime yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koşmam."
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ مُجِيبًا لِلْكُفَّارِ فِي قَوْلهمْ ارْجِعْ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ وَفِي قِرَاءَة {قُلۡ} ﴿إِنَّمَاۤ أَدۡعُوا۟ رَبِّی﴾ إلها ﴿وَلَاۤ أُشۡرِكُ بِهِۦۤ أَحَدࣰا ٢٠﴾