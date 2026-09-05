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Al-Baqarah 2:65 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسيين ٦٥

Sayfa 10 · Cüz 1

وَلَقَدۡ
عَلِمۡتُمُ
ٱلَّذِينَ
ٱعۡتَدَوۡاْ
مِنكُمۡ
فِي
ٱلسَّبۡتِ
فَقُلۡنَا
لَهُمۡ
كُونُواْ
قِرَدَةً
خَٰسِـِٔينَ
٦٥
İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık birer maymun olunuz" dedik; bunu, çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir ceza örneği ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara öğüt olsun diye yaptık.
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Ibn Kathir (Abridged)

The Jews breach the Sanctity of the Sabbath

Allah said,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

(And indeed you knew). This Ayah means, O Jews! Remember that Allah sent His torment on the village that disobeyed Him and broke their pledge and their covenant to observe the sanctity of the Sabbath. They began using deceit

The Jews breach the Sanctity of the Sabbath

Allah said,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

(And indeed you knew). This Ayah means, O Jews! Remember that Allah sent H

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